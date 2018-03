Bolzano dice No ai pesticidi. Il comune altoatesino ha fatto sapere di essere entrato a far parte della Rete Europea delle Città Libere dai Pesticidi. Il progetto ideato da PAN Europe (Pesticide Action Network) è volto a trovare alternative sostenibili ai pesticidi, limitandone il più possibile l'uso.

La Ong Pan Europe è nata nel 1987 con questa missione, salvaguardare la salute degli abitanti delle città europee ma anche la biodiversità. In linea con la Direttiva emanata dall'Unione Europea nel 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (SUDP), Pan punta a riunire una massa critica di comuni impegnati ad eliminare l'uso degli antiparassitari, garantendo loro anche una piattaforma europea in cui condividere esperienze, pratiche e conoscenze.

Bolzano non è la prima città ad aver aderito. Dopo le prime settimane di lancio nel nostro paese, altri comuni lo avevano già fatto: Varese, Belluno e Ragusa.

In cosa consiste l'adesione a Pan Europe e quali sono i vantaggi?

L'adesione alla Rete Europea delle Città Libere dai Pesticidi prevede la firma di un protocollo con il quale il Comune si impegna ad adottare un piano d'azione per eliminare progressivamente tutti i pesticidi dalle proprie aree pubbliche.

Ma non solo. Dovranno essere portate avanti anche delle campagne di informazione per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle alternative sostenibile e sui pericoli legati all'esposizione ai pesticidi.

I vantaggi dell'adesione alla rete stanno nel fatto che si possono condividere le buone pratiche con gli altri comuni e nel frattempo di garantisce visibilità a livello europeo al proprio territorio.