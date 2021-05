Questo bulldog francese contribuisce a tenere pulito il mondo raccogliendo le bottiglie di plastica da terra (BOZZA)

Ann, un bulldog francese di 4 anni, ha un hobby molto particolare per un cane: raccogliere le bottiglie di plastica che, a causa dell’inciviltà di alcuni esseri umani, si trovano per terra nelle strade di Hanoi, in Vietnam.

Quando è fuori per una passeggiata con il suo amico umano Ho Xuan Thu, Ann raccoglie diversi rifiuti e poi i due le mettono negli appositi bidoni.

L’uomo ha dichiarato a Newsflare:

Ann ha iniziato a raccogliere le bottiglie che trovava in giro all’età di 3 mesi spontaneamente, quindi senza nessun addestramento

Non solo, il bulldog francese è di supporto per altre attività, tanto che, come racconta Ho Xuan Thu, il piccolo lo aiuta anche nelle faccende domestiche o a fare la spesa.

Per Ann questa attività è solo un gioco, ma per gli abitanti del posto è una vera e propria risorsa!

