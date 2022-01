In arrivo bando da 3,4 milioni in Friuli per i giovani imprenditori agricoli

Annunciato dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia un bando che permetterà a giovani agricoltori di avviare imprese nella regione

Stefano Zannier, assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia, ha recentemente reso noto che la regione avvierà un bando da 3.400.000 euro per permettere ai giovani imprenditori di poter avviare la propria attività e consentire così il ricambio generazionale nell’imprenditoria agricola friulana.

Il bando sarà rivolto a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 41 anni (non compiuti) con comprovate conoscenze in materia. Sarà richiesta infatti la presentazione del diploma come perito agrario, della laurea in ambito naturalistico, agrario e simili o anche l’attestato di corsi di formazione specifici.

I candidati dovranno inoltre essere titolari di una propria azienda e allegare tra le documentazioni richieste il piano finanziario ed il cronoprogramma di realizzazione delle operazioni che si intendono programmare.

sostenere giovani che per competenza e formazione siano in grado di guidare i processi di crescita e di sviluppo delle loro aziende garantendo la qualità dei prodotti

è questo l’obiettivo che Zannier intende realizzare con il bando per promuovere un settore così strategico come l’agricoltura.

Sarà possibile fare domanda, una volta uscito il bando, entro il 30 giugno 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione. Verrà poi pubblicata una graduatoria con i nomi ed il punteggio dei beneficiari.

Fonte: Regione fvg

