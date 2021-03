Orrore, crudeltà e poca sicurezza anche per i visitatori, benvenuti nel peggiore zoo per elefanti del Nord America

Luoghi in cui gli elefanti soffrono e talvolta muoiono, privati per sempre della loro libertà. Che siano posti decisamente poco adatti agli animali è risaputo ma ora l’assocazione “In Defense of Animals” ha reso noti quali sono i peggiori zoo per elefanti del Nord America. In testa troviamo l’African Lion Safari in Ontario, Canada, accusato di ” aver agito come centro del traffico di elefanti”.

Un vero e proprio cartello autorizzato in cui sono stati documentati numerosi orrori: dagli elefanti allevati per la vendita, ai traumi legati all'”abuso di trasferimento” attraverso spedizioni ripetute e, ancora, al modo in cui gli elefanti vengono costretti a eseguire trucchi da circo innaturali. Lo zoo è finito in testa alla classifica anche perché metterebbe in pericolo bambini e adulti incoraggiandoli a cavalcare elefanti a scopo di lucro.

L’abuso di trasferimento

Una delle più comuni e discutibili pratiche degli zoo segnalati nella “lista nera” dall’associazione riguarda l’abuso di trasferimento. Si tratta di un ripetuto traffico di elefanti, con spostamenti frequenti e lunghi viaggi. Un vero e proprio cartello autorizzato che nuoce gravemente al benessere degli animali. La pratica infatti è stata associata a un comportamento stereotipato ripetitivo noto come “zoochosi”, un importante indicatore di benessere compromesso mostratto da più elefanti negli zoo nordamericani.

“Molti zoo dei 10 peggiori zoo per elefanti di quest’anno elencano ripetutamente elefanti per attirare più visitatori paganti. Anche i giovani elefanti sono separati dalle loro madri da alcuni degli zoo della nostra lista. L’abuso di trasferimento è solo uno dei traumi inflitti agli elefanti in cattività in Nord America, poiché a questi animali intelligenti e socialmente complessi viene negato il controllo sulle loro vite. L’unico rimedio alla litania dell’abuso di elefanti esposto dal nostro elenco dei 10 peggiori zoo è eliminare gradualmente le mostre di elefanti e inviare i poveri prigionieri in santuari accreditati” ha spiegato Will Anderson, coordinatore della Campagna di In Defense of Animals Elephant .

Costretti all’isolamento

Tragicamente, alcuni zoo continuano a tenere gli elefanti in isolamento sociale, a dominarli attraverso il dolore e la paura usando crudeli strumenti. Come se non bastasse, gli animali vengono rinchiusi nei fienili durante inverni lunghi, bui e freddi. Molti zoo incoraggiano anche il contatto non protetto che può causare lesioni e persino la morte quando gli elefanti fanno una mossa inaspettata.

“La salute degli elefanti dipende da forti relazioni con altri elefanti, ma gli zoo stanno consapevolmente lacerando quei legami impegnandosi nel traffico e nell’abuso di trasferimento” prosegue Anderson.

Durante la pandemia, alcuni zoo hanno persino continuato a incoraggiare i visitatori, compresi i bambini, a entrare in stretto contatto con le proboscidi degli elefanti nonostante i dibattuti rischi di trasmissione di malattie zoonotiche come la tubercolosi. Non è noto se il COVID-19 possa diffondersi tra umani ed elefanti, ma numerosi animali in cattività tra cui tigri, leoni, leopardi delle nevi e un gorilla sono stati infettati dal virus dagli esseri umani in diversi zoo del mondo.

“Il nostro elenco dei 10 peggiori zoo mostra come gli zoo stiano uccidendo elefanti e mettendo a repentaglio la salute umana”, ha aggiunto la dottoressa Marilyn Kroplick, presidente di In Defense of Animals . “Questa pandemia ci ha mostrato quanto possa essere grave la malattia zoonotica, eppure molti degli zoo sulla nostra lista hanno incoraggiato il contatto diretto con gli elefanti che potrebbero potenzialmente diffondere malattie tra animali e visitatori, compresi i bambini piccoli. Chiediamo agli zoo di smettere di mettere in pericolo gli animali e il pubblico inviando elefanti in cattività nei santuari accreditati “.

Qui la classifica dei 10 peggiori zoo americani nel 2020:

African Lion Safari, Hamilton Zoo di Fort Worth, Fort Worth Lo zoo di Pittsburgh, Pittsburgh Seneca Park Zoo, Rochester, New York Zoo di Monterey, Salinas Safari a Myrtle Beach, Myrtle Beach Zoo di Natural Bridge, Natural Bridge Zoo di Memphis, Memphis Cameron Park Zoo, Waco Zoo di Hogle, Salt Lake City

