In questo zoo cinese hanno messo al posto del leone… un cane Golden Retriever

Torniamo a parlare di uno zoo cinese dove in una gabbia al posto del leone africano, i visitatori si sono trovati di fronte ad un cane di razza Golder Retriever. Inevitabile lo sgomento delle persone che avrebbero però dovuto provare lo stesso sentimento anche e soprattutto di fronte a dei leoni africani chiusi in una strettissima gabbia in Cina.

Alcuni visitatori dello zoo di Yuanjiashan a Xichang, Sichuan, in Cina hanno raccontato e provato con foto e video che in una gabbia in cui era segnalata la presenza dei leoni, vi era invece un Golden Retriever che in questo modo sembrava dunque essere “spacciato” per il felino africano.

Il video, diventato virale sul social Sina Weibo, l’equivalente di Twitter in Cina, è stato condiviso da un utente, appunto un visitatore che aveva portato suo figlio allo zoo cinese e che è rimasto di stucco quando, davanti alla gabbia del leone, al posto del felino africano si è trovato di fronte un cane.

“All’inizio pensavamo di essere andati nel posto sbagliato. Ma dopo aver camminato intorno alla gabbia, ci siamo resi conto che è dove dovrebbe essere ospitato il leone” afferma il visitatore nel video.

Lo zoo ha poi fatto sapere che si trattava di un malinteso che riguardava il cane da compagnia del proprietario e che ora c’erano leoni nella gabbia. Ma in realtà non è la prima volta che accade un fatto del genere, sempre in un altro zoo in Cina un cane di razza Rottweiler era stato messo nella gabbia dei lupi (e per questo la struttura è stata anche denunciata).

Sembra quindi stia diventando un po’ un’abitudine quella di sostituire animali esotici con cani di razza! Dei goffi tentativi di far passare animali da compagnia per animali selvaggi?

A noi che in una gabbia (tra l’altro piccolissima) ci sia un leone o un Golden Retriever fa sempre una tristezza e una rabbia infinita!

Fonte: South China Morning

