Hachiko ai tempi del coronavirus; questo cagnolino ha aspettato per 3 mesi il proprietario ricoverato per Covid-19, ignaro della sua morte

Un cagnolino ha aspettato per tre lunghi mesi nella sala d’attesa dell’ospedale, sperando di vedere uscire il suo amato proprietario che era stato ricoverato a causa del Covid-19. Non sapeva, però, che purtroppo l’uomo era deceduto e che non avrebbe più potuto riabbracciarlo.

Questa commovente storia di lealtà e di amore – che ricorda la famosa vicenda del fedele Hachiko – viene dalla Cina, dove un pensionato era stato ricoverato a febbraio nella struttura ospedaliera di Wuhan Taikang nella provincia di Hubei, ma è morto dopo soli 5 giorni a causa delle complicanze del coronavirus.

Ignaro della sua morte, il tenero Xiao Bao – che in cinese significa “piccolo tesoro” – ha aspettato pazientemente nella hall. Anche il personale sanitario si è accorto della sua presenza costante e ha tentato di mandarlo via; ma il meticcio non si è arreso ed è tornato in ospedale ad attendere invano.

Quando le misure restrittive sono state allentate e i supermercati e le attività commerciali hanno riaperto a Hubei, il proprietario del negozio di alimentari che si trova dentro l’ospedale ha preso a cuore Xiao Bao, che ha deciso di prendersi cura di lui e di nutrirlo.

“Non ha mai lasciato l’ospedale. È stato incredibilmente amorevole e così leale. Ho acquisito familiarità con il cane e in seguito l’ho portato nel negozio. Ogni mattina, all’apertura, Xiao Bao era lì ad aspettarmi.”

ha raccontato l’uomo.

A maggio sono state effettuate varie segnalazioni e denunce riguardanti il cagnolino che vagava per i corridoi dell’ospedale, così il personale sanitario ha pensato di contattare la Wuhan Small Animal Protection Association. Adesso il meticcio è ospite del rifugio dell’associazione, che si sta prendendo cura di lui.

Grazie Xiao Bao per la tua incredibile lealtà e il tuo amore incondizionato. Sei davvero un “piccolo tesoro”!

Fonte: LADBible

Leggi anche: