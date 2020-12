Wildlife Photographer Of The Year: le foto finaliste scelte dal pubblico, quale preferisci?

A ottobre è stato decretato il vincitore del Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum ma la sfida non è ancora finita. Sono ancora aperte le votazioni per il premio People’s Choice, che viene assegnato dal pubblico.

Le immagini finaliste immortalano gufi, pesci, zebre, rinoceronti, alcune sono divertenti, altre decisamente strazianti.

Delle 25 ancora in gara, ne abbiamo selezionate 10 tra le più belle, voi quale preferite?

The Last Goodbye di Ami Vitale

Questa foto è stata scattata da Ami Vitale poco prima che il rinoceronte bianco del Sudan, ultimo rimasto al mondo, morisse presso la Ol Pejeta Wildlife Conservancy nel nord del Kenya, nel 2018. Un’immagine straziante.

Family portrait di Andrew Lee

Non è facile scattare un ritratto di famiglia facendo sorridere tutti i partecipanti. Ma Andrew Lee ci è riuscito in questa meravigliosa foto che immortala 10 gufi dell’Ontario.

Close Encounter di Guillermo Esteves

Guillermo Esteves in questa incredibile foto è riuscito a catturare un incontro ravvicinato alquanto raro. Quello tra alce e cane. La foto è stata scattata sul lato della strada all’Antelope Flats nel Grand Teton National Park, nel Wyoming.

Eye To Eye di Andrey Shpatak

Eye to Eye di Andrey Shpatak è il titolo di questa incredibile foto che immortala un pesce Warbonnet del Mar del Giappone. Pesce difficilissimo da osservare!

License To Kill di Britta Jaschinski

Britta Jaschinski scatta spesso fotografie agli oggetti sequestrati negli aeroporti e ai confini dei vari paesi del mondo. E indaga sul perché la fauna selvatica continui a essere molto ricercata. La zebra di questa foto, inserita in un carrello della spesa come una merce, è stata uccisa da un cacciatore che probabilmente non aveva la licenza e che per questo ha dovuto subire il sequestro.

Hare Ball di Andy Parkinson

Ci sono volute ben 5 gelide settimane trascorse nelle Highlands scozzesi per scattare questa incredibile foto di una lepre di montagna. Fatica ripagata dallo scatto!

Resting Dragon di Gary Meredith

Questa foto è stata scattata nel Great Sandy Desert, nell’Australia occidentale, dove la fauna selvatica ha dovuto adattarsi a condizioni di vita difficili e ostili. Proprio come questa lucertola drago (Amphibolurus longirostris) in attesa di un po’ di sole.

The Real Garden Gnomes di Karine Aigner

Divertentissima questa foto scattata da Karine Aigner che vede protagonisti dei simpatici gufi della Florida, di Marco Island.

Backstage At The Circus di Kirsten Luce

In questo scatto la fotografa Kirsten Luce ha immortalato degli orsi incatenati del Circo di Stato di San Pietroburgo, un’orribile pratica che servirebbe a rafforzare i muscoli delle zampe. Straziante!

Bat Woman di Douglas Gimesy

Julie Malherbe, la protagonista di questa foto, è stata colta nella sua quotidianità, mentre risponde al telefono e le volpi volanti le tengono compagnia.

FONTE: Natural History Museum

