West Mathewson, il noto conservazionista muore divorato dalle sue due leonesse di fronte a sua moglie

Aveva 69 anni il famoso conservazionista sudafricano West Mathewson, morto dopo essere stato attaccato da due leonesse bianche, Demi e Tanner, mentre giocava con loro. A quanto pare una delle due si è irritata con l’altra per poi schierarsi contro West.

Vani i tentativi della moglie, Gill, di distrarre le leonesse per salvare il marito brutalmente ferito.

Sulla vicenda si sono espressi i responsabili della struttura “Lion Tree Top Lodge” gestito da Mathewson, in Sudafrica, dichiarando che le due leonesse amavano West quanto lui amava loro. E che si è trattato sicuramente di un incidente.

West le aveva cresciute dalla nascita e trascorreva moltissimo tempo in loro compagnia, salvandole da un triste destino, quello degli animali allevati in aree chiuse per essere cacciati.

Subito dopo il tragico incidente, le leonesse sono state trasportate in un centro per le specie in via di estinzione ma hanno già fatto sapere che non sono intenzionati ad abbatterle.

FONTI: BBC

