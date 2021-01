Perché le volpi stanno attaccando i cittadini del Bangladesh?

La maggior parte delle volpi che vivono nei territori del Bangladesh sono di piccole dimensioni e generalmente sono innocue e per nulla aggressive. Negli ultimi mesi, però, sono stati segnalati diverse aggressioni alla popolazione da parte di questi animali.

L’ultimo episodio risale allo scorso sabato, quando ventidue persone sono rimaste ferite nel villaggio Tajpur, a ovest del Paese. Due volpi sono entrate improvvisamente nel centro abitato, hanno fatto irruzione in un’abitazione e ferito un bambino. Dopodiché sono scappate tra le case, mordendo chiunque incontrassero, incluso un piccolo di soli sei giorni. In pochi minuti si è scatenato il panico e, poco dopo, un gruppo di residenti ha catturato una delle due volpi, picchiandola a morte.

Casi simili si sono verificati anche nelle settimane precedenti, durante le quali gli accessi all’ospedale per curare morsi di volpe sono stati oltre un centinaio in diverse aree del paese.

Le volpi però non sono feroci e normalmente non si avvicinano agli uomini, quindi per quale motivo stanno terrorizzando la popolazione?

Secondo il professor Anwarul Islam, presidente del dipartimento di zoologia dell’Università di Dhaka, le volpi hanno iniziato a vagare di sera e di notte nei centri abitati perché non trovano cibo a sufficienza nel loro habitat.

La deforestazione sta impoverendo in modo importante l’ambiente in cui vivono le volpi e questo sta causando una significativa diminuzione degli esemplari in Bangladesh. Il loro scopo è quello di cercare polli o altri animali d’allevamento da cacciare e non hanno interesse verso gli uomini, ma gli esemplari che hanno contratto la rabbia possono avere un comportamento insolito.

Reagire come se avessero delle colpe e responsabilità per questo, picchiarle e ucciderle, non è la soluzione.

“Se ci fosse un ambiente adatto per la sopravvivenza delle volpi, non verrebbero nei villaggi, perché non cacciano esseri umani. Le volpi sono molto importanti per mantenere l’equilibrio e la biodiversità nell’ambiente”.

Come spesso accade, quando un animale normalmente innocuo aggredisce l’uomo, la responsabilità è proprio dell’uomo che ha distrutto l’ambiente e messo in difficoltà gli altri esseri viventi.

