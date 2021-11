Vittoria! Expedia smetterà di vendere vacanze che includono spettacoli di delfini e balene in cattività

La nota azienda di viaggi online Expedia ha modificato recentemente la sua politica sul benessere animale. Finalmente ha deciso di non offrire più ai suoi clienti attività che coinvolgono cetacei in cattività, in parole povere stop alla vendita di tristi spettacoli di delfini, interazione con balene, ecc.

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza dei viaggiatori e le battaglie delle organizzazioni animaliste hanno spinto sempre più agenzie turistiche ad abbandonare quei pacchetti che offrivano, comprese tra le attività della vacanza, spettacoli di animali marini in cattività. Virgin Holidays già nel 2019 ha annunciato che non avrebbe più venduto biglietti per questo tipo di attrazioni o esperienze.

E anche TripAdvisor ha fatto la stessa scelta. Leggi anche: Vittoria! TripAdvisor non venderà più biglietti per delfinari e show con animali marini

Adesso a loro si aggiunge Expedia che su Twitter ha annunciato di aver modificato la politica sul benessere degli animali, eliminando dai suoi siti la possibilità di acquistare spettacoli o interazioni con delfini e altri cetacei in cattività.

We recently adjusted our animal welfare policy. As a result, attractions and activities that involve performances by or interactions with dolphins and other cetaceans will no longer be available on our sites. Learn more: https://t.co/8MIDMkZGMT

— Expedia Group (@ExpediaGroup) November 5, 2021