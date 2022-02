Vietato il circo con animali a Fiumicino: “è sfruttamento, diseducativo per i bambini”

Stop allo sfruttamento di elefanti, tigri, scimmie e altri animali nei circhi. È la svolta annunciata dal Comune di Fiumicino, nel Lazio, che ha deciso di prendere posizione contro gli spettacoli crudeli. Nella città era da poco arrivato il circo Rory Roller, che aveva già montato il suo tendone per portare in scena leoni e altri animali. Ma ieri è arrivata la doccia fredda dall’amministrazione comunale.

Si è tenuta la conferenza dei servizi in merito al circo che si è appena insediato sul territorio del nostro Comune – ha dichiarato l’assessora ai Diritti degli animali, Alessandra Colonna. – La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all’utilizzo di animali negli spettacoli del circo stesso e anche alla loro presenza considerato che sono costretti nelle gabbie. Innanzitutto perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli.

COLONNA: "PARERE NEGATIVO DEL COMUNE ALL'UTILIZZO E ALLA PRESENZA DI ANIMALI NEL CIRCO APPENA INSEDIATOSI""Si è tenuta… Posted by Comune di Fiumicino on Wednesday, February 16, 2022

Niente da fare per il circo Rory Roller, che dovrà annullare i suoi show o optare per spettacoli senza crudeltà.

Ricordo che il parere dell’Ufficio degli animali è insindacabile e, pertanto, il circo non dovrà, in alcun modo, utilizzare gli animali negli spettacoli che metterà in scena – ha chiarito l’assessora Colonna – Siamo in attesa del parere della Asl, che dovrebbe arrivare.

Leggi anche: Arriva per la prima volta in Italia il circo che sostituisce gli animali con gli ologrammi

Il circo Rory Roller farà ricorso al Tar

Non si è fatta attendere la reazione del circo Rory Roller, gestito dalla famiglia Vassallo, che ha già fatto sapere che ricorrerà al Tar perché trova il divieto ingiusto in quanto aveva già pagato per l’occupazione del terreno su cui è stato installato il tendone e aveva ottenuto tutto le autorizzazioni richieste.

I veterinari hanno dato il nulla osta all’utilizzo degli animali dopo aver visto come li trattiamo, dove vivono, come stanno di salute e come verranno utilizzati – spiega il direttore del circo Alberto Vassallo ai microfoni di alcune testate locali –. Dal punto di vista legale ci siamo attenuti in maniera precisa al regolamento comunale. Abbiamo comunicato il nostro arrivo fin da ottobre, abbiamo montato il tendone come da disposizioni, abbiamo aspettato l’arrivo dei veterinari della Asl”.

Il gestori del circo Rory Roller hanno provato a difendersi dicendo che negli spettacoli non viene lesa la dignità degli animali, considerata sacra e che ormai sono animali domestici a tutti gli effetti. Una giustificazione che non può reggere. La verità è che nessun animale è nato per essere destinato ad un’esistenza in cattività o per diventare un fenomeno da baraccone.

Il nostro augurio è che tante altre città italiane scelgano di seguire l’esempio del Comune di Fiumicino per lanciare un messaggio forte contro lo sfruttamento dei circhi con animali. Ma soprattutto ci auguriamo che al più presto vengano messi al bando in tutta la nazione.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Comune di Fiumicino/Il Corriere della Città

Leggi anche: