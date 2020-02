Questo veterinario italiano cura i cuccioli di elefante e rinoceronte orfani e li fa tornare in libertà

In Kenya, Aldo Giovannella non fa soltanto il veterinario, ma si prende cura dei cuccioli di elefante rimasti orfani per colpa dei cacciatori di avorio. Romano d’origine fa un viaggio nel continente africano e se ne innamora per sempre. Oggi cura gli animali e si occupa del loro reinserimento in natura.

“A marzo del 2009 ho intrapreso il mio primo viaggio in Africa, un “safari” nel continente nero, per l’esattezza in Kenya. In questo viaggio ho portato solo me stesso e ho trovato un me stesso ancestrale. Non ho avuto il tempo di estraniarmi, la forza e la vastità della natura non me lo ha concesso!”, si racconta Giovannella sul sito web del progetto scientifico che ha creato per aiutare gli elefanti.

“Non vedevo l’ora di misurarmi con loro i miei amici animali, loro proprio quelli che in quei luoghi, nascono, vivono e muoiono “LIBERI” da me sognati per mezza vita”, continua.