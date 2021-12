Veleni per topi e insetticidi: attenzione alle sostanze vietate, sono pericolosissime

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

I siti internet e gli armadietti nelle nostre case sono pieni di sostanze vietate per sbarazzarsi dei parassiti. Le regole contro il rischio intossicazione e morte

Roditori, pulci, cimici dei letto. Condividere la casa con i parassiti può trasformarsi rapidamente in un incubo. Quando le trappole per topi e altre tecniche naturali non sono più sufficienti, l’uso di sostanze chimiche è frequente. Ma, quando arriva il momento di scegliere tra i tanti veleno per topi e insetticidi disponibili, se effettui questo acquisto su Internet, nei mercatini o da un venditore ambulante, potrebbe trattarsi di prodotti vietati e molto pericolosi.

Due bambini sono morti per ingestione di veleno per topi vietato

Nell’aprile 2021, due bambini di un anno sono morti dopo aver ingerito veleno per topi vietato in Francia, secondo l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses). Il prodotto, fabbricato in Cina, conteneva monofluoroacetato di sodio, una sostanza nota per essere acutamente tossica e non elencata sulla confezione. Era stato introdotto illegalmente dal Suriname in Guyana, prima di essere riportato in Francia. Non si tratta di un caso isolato: ANSES riferisce che qualche anno fa anche un altro bambino è morto dopo aver inalato i vapori di un prodotto proibito, Celphos, che era stato spruzzato nella sua stanza per combattere le cimici dei letto.

Sostanze pericolose in vendita su mercati paralleli

“Il prodotto in questione, importato illegalmente, era stato acquistato su un mercato francese ”, precisa ANSES.

Conteneva fosfuri di alluminio che hanno causato l’avvelenamento. L’Agenzia riconosce che la difficoltà nell’eliminare i parassiti, che possono sviluppare resistenza ai prodotti convenzionali, spinge alcune persone ad acquistare “prodotti vietati contenenti sostanze particolarmente pericolose” su mercati paralleli. Il problema è che questi prodotti possono essere fatali, e non solo per i roditori. La situazione francese mette in allarme anche l’Italia, dove la situazione èpotrebbe essere simile, insieme ai pericoli che comporta.

Più di un quarto delle famiglie francesi possiede un prodotto proibito

Dei 408 casi registrati dai centri antiveleni tra il 2012 e il 2016, le sostanze più spesso incriminate sono state diclorvos, paraquat e aldicarb. “L’origine dei prodotti è stata rintracciata in 60 casi (14,7%)” , precisa ANSES. Per tutti gli altri, il prodotto in questione era stato importato illegalmente o si trattava di vecchi prodotti conservati in casa. Il diclorvos, ad esempio, è stato utilizzato in alcuni insetticidi domestici prima di essere vietato nel 2013.

“Dobbiamo buttare via tutto il veleno per topi che ha più di cinque anni”

Per evitare qualsiasi rischio di avvelenamento, utilizzare i canali convenzionali (negozi, supermercati, negozi specializzati) e non acquistare veleno per topi o insetticidi all’estero. Verificare inoltre che le istruzioni sulla confezione siano tradotte e rispettino le condizioni d’uso.

Per quanto riguarda il contenuto dei tuoi armadietti in casa, la regola è semplice: devi buttare via tutto il veleno per topi più vecchio di cinque anni, perché la composizione potrebbe essere cambiata, consiglia l’Anses.

