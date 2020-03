Vaporetti ridotti, coppia di germano reale nidificano sul pontile di attracco a Venezia

Mentre il popolo italiano è chiuso in casa, ad aspettare che cessi lo stato di allarme da pandemia nel quale è caduto il mondo intero, la natura e gli animali si riappropriano dei propri spazi, e non solo… L’ultimo esempio che sta diventando virale sui social è quello della coppia Germano Reale che ha deciso di costruire il proprio nido sul pontile di attracco dei vaporetti a Venezia in Piazzale Roma. A condividere la foto Piero Turchetto:

Venezia Piazzale Roma, 16/3/2020! La natura si riappropria del territorio!!!Coppia di Germano Reale (anatra selvatica), fanno il nido sul pontile di Attracco dei Vaporetti !!! Pubblicato da Piero Turchetto su Martedì 17 marzo 2020

Sì di uno dei tanti esempi di come in questi giorni in cui l’uomo “arretra”, gli animali e la natura si riprendono i loro spazi.

Nei giorni scorsi abbiamo visto i delfini ritornare a nuotare nei porti italiani,

un gruppo di cinghiali ha approfittato della città di Sassari deserta per fare un giro in centro.

Nello scenario "apocalittico" di una Sassari deserta, ieri notte i cinghiali hanno approfittato per fare un giro in città! 🐗 Pubblicato da Il Sassarese Medio su Giovedì 12 marzo 2020

I canali di Venezia che normalmente appaiono torbidi, color petrolio, in questi giorni sono così trasparenti che è possibile vedere i fondali e i numerosi pesci che nuotano nelle acque.

Pubblicato da Marco Capovilla su Martedì 10 marzo 2020

Dunque ci troviamo ancora una volta ad affermare: quando l’uomo si fa da parte, la natura riprende a respirare.