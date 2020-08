In mare aperto, viene filmato mentre cavalca uno squalo balena (tra le risate)

Un uomo si tuffa dalla barca e inizia a “cavalcare” uno squalo balena, in mare aperto. Una scena talmente incredibile da non sembrare neanche vera, ma a quanto pare lo è.

E’ accaduto nei giorni in scorsi in Arabia Saudita, nella regione di Yanbu, come testimoniano i video postati sui social e su YouTube. Le immagini sembrano non lasciare spazio a dubbi. Un uomo, prima a bordo di un’imbarcazione, si tuffa in mare proprio mentre arriva uno squalo balena. In pochi istanti l’uomo sale su dorso dell’animale che inizia a nuotare portandolo con lui.

Lo squalo balena è il più grande squalo del mondo ed stato classificato dall’Iucn come in pericolo di estinzione, cosa rara nel Mar Rosso. La specie è considerata a rischio a causa degli impatti della pesca, delle catture accidentali e degli impatti con le navi. Al momento non esiste una stima affidabile della popolazione globale di squali balena.

Secondo l’Iucn, Il numero di squali balena (Rhincodon typus), si è più che dimezzato negli ultimi 75 anni poiché questi squali che si muovono lentamente continuano a essere pescati e uccisi dalle eliche delle navi.

Eppure, questi pesci a crescita lenta rappresentano una grande attrazione turistica quando compaiono in alcune aree marine. Essi sono caratterizzati da grandi dimensioni. Possono raggiungere i 19 metri di lunghezza e si muvono molto lentamente nell’acqua.

Il video voleva forse essere una bravata per far ridere gli amici o per dimostrare la capacità di domare un animale come questo ma il filmato ha avuto come esito quello di far infuriare gli utenti dei social, letteralmente scioccati dal comportamento dell’uomo.

D’altra parte, lo squalo balena nonostante i suoi 310 denti è inoffensivo per l’uomo e si nutre di plancton e di piccoli pesci, gamberetti e calamari. Secondo molti, il video mostra un atto scandaloso che coinvolge un uomo e un animale classificato come in pericoloso. Su YouTube, il video è stato contrassegnato, ma non rimosso dalla piattaforma.

Un video che ci fa rabbrividire. Gli animali non sono giocattoli.

