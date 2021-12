Un pesce palla degli abissi, rarissimo e spaventoso, avvistato in California

Un rarissimo esemplare di rana pescatrice, proveniente dalle profondità oceaniche, è stato avvistato da un ignaro surfista

All’inizio, era solo una macchia nera avvistata tra le rocce a largo di San Diego questa settimana, scambiata per una palla di catrame. Ma poi, quando un surfista si è avvicinato, si è reso conto che non era sporcizia ma un terrificante animale dotato di piccoli occhi neri, dentini appuntiti e un bulbo sulla testa coperto di tentacoli.

L’animale è stato identificato dagli scienziati della Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California a San Diego come Himantolophus – un abitante delle acque profonde così raro che solo 31 esemplari sono stati avvistati da quando la specie è stata scoperta all’inizio del secolo scorso. Ciò che ha sorpreso gli scienziati, vista la rarità delle apparizioni di questo animale, è il fatto che questo sia il terzo esemplare della specie avvistato quest’anno a largo della California – anche se potrebbe sembrare anomalo questo avvistamento, gli esemplari visti quest’anno sono troppo pochi per dare far pensare a qualche grave squilibrio nel loro ecosistema. Gli scienziati intendono cogliere questa succulenta opportunità per capire qualcosa in più su questa specie.

Himantolophus è una delle oltre 100 specie di rana pescatrice attualmente classificate dagli scienziati, ed è diventato piuttosto famoso grazie al film Disney Alla ricerca di Nemo, dove interpreta (ovviamente!) il ruolo del cattivo. Abita a profondità estreme e attira le sue prede con l’aiuto di una vistosa “lampadina” che pende dall’appendice posta sulla sommità della testa: gli basta tenere la bocca aperta ed ignari pescetti nuotano direttamente fra le sue fauci. L’esemplare appena avvistato è una femmina adulta, con il corpo in perfette condizioni (a parte alcuni graffi provocati probabilmente dall’azione delle correnti o da qualche gabbiano curioso). Ora gli scienziati si dedicheranno a compiere ulteriori indagini per scoprire qualche informazione in più sulla misteriosa specie.

This footballfish is a mature female, measuring nearly 13 inches in length and weighing 5.5 pounds. 🏈🐡 Only 31 known specimens of this deep-sea species have been collected worldwide! pic.twitter.com/1m0cIfw2Ki — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021

Fonte: The Guardian

