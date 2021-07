Uccisa da una fiocina Kostis, la foca monaca mascotte dell’isola greca di Alonissos

La giovane foca monaca Kostis è stata uccisa ieri da un fucile a fiocina al largo dell’isola greca di Alonissos. Il fatto ha suscitato indignazione e rabbia tra gli abitanti del posto, oltre che tra gli ambientalisti.

Kostis – un esemplare di foca monaca maschio – era infatti stato trovato nel 2018 da alcuni residenti ed era amato e ben voluto dagli abitanti dell’isola e dai turisti. Le foche monache sono una specie in via di estinzione nel Mediterraneo e Kostis era diventato a tutti gli effetti la mascotte dell’isola.

L’isola di Alonissos è una delle riserve protette più importanti d’Europa e la pesca è consentita solo in specifiche aree. La vita di Kostis era dunque al sicuro, o almeno avrebbe dovuto esserlo. Qualcuno invece l’ha deliberatamente uccisa e ora è in corso una mobilitazione per scoprire chi sia stato e perché.

“Purtroppo, ancora una volta è dimostrato che la malvagità e la stupidità umane non hanno limiti! Siamo stati informati oggi che la giovane foca monaca Kostis, che negli ultimi mesi era diventata la mascotte di Alonissos, è stata deliberatamente uccisa”, ha dichiarato l’ONG greca Mom.

Secondo la ong, Kostis sarebbe stata uccisa a distanza ravvicinata.

“Questa notizia è stata accolta con grande dispiacere non solo dai membri dell’ONG, che si sono presi cura di Kostis per diversi mesi, ma anche da tutti i residenti e visitatori a conoscenza di Alonissos che hanno avuto la possibilità di ammirare da vicino Kostis” hanno aggiunto i portavoce dell’Ong.

La speranza è che qualcuno abbia assistito all’uccisione di Kostis o possa fornire informazioni utili alle autorità per trovare i colpevoli.

