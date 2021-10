Questo pappagallo fa il gioco del cucù per intrattenere i fratellini

Virale il video di questo pappagallo che intrattiene i suoi fratelli in un modo molto creativo, ma che ci ricorda quanto sia importante per gli animali la libertà

La dolcezza di un fratello maggiore e la sua fantasia nell’inventare giochi per intrattenere i suoi fratellini non conosce confini di specie. Impazza su Instagram il breve video di questo calopsitta (una specie di pappagallo) che intrattiene i suoi tre fratellini con il gioco del cucù, emettendo un verso e poi nascondendosi alla vista dei piccoli, per riapparire subito dopo.

I calopsitti sono noti per essere animali incredibilmente intelligenti: hanno una poderosa memoria, sono giocherelloni, si divertono a fare scherzetti ai loro simili (ma anche agli umani), e possono anche imparare a “parlare” ripetendo i suoni della comunicazione umana. L’esemplare del video vive in Turchia e ha trovato un modo molto originale per intrattenere i suoi fratelli – il gioco del cucù.

Il video è stato condiviso dall’account del proprietario della famiglia di uccelli, che sul social usa lo pseudonimo di Neşeli Kanatlar (in lingua turca vuol dire ali felici): in esso si vede l’uccello più grande prodigarsi per divertire e intrattenere i fratelli più giovani, che lo guardano stupiti e un po’ perplessi.

Ecco il video:

Il video è davvero divertente e simpatico, ma queste immagini dovrebbero spingerci a riflettere sulla tristezza della vita trascorsa in cattività: sarebbe più giusto vedere gli animali liberi di volare e giocare nella natura, non in un cestino portafrutta.

