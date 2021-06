La spettacolare foto dell’uccellino che fa il bagno nella rugiada e nel petalo di un fiore

Ha colto l’attimo esatto in cui questo uccellino, un esemplare di Nettarina dorsogiallo, ha usato un petalo come vasca da bagno. Immergendosi nella rugiada, si è rinfrescato e nel frattempo ha regalato al fotografo uno scatto eccezionale.

Il fortunato si chiam Rahul Singh ed è un appasionato di fotografia. Tantissimi sono gli scatti che ritraggono gli uccelli. Dai colori sgarglianti, colti in pose insoltite, i pennuti sono l’oggetto privilegiato dell’obiettivo di Rahul.

Una delle ultime foto, scattata in India, ritrae un coloratissimo uccellino, che durante le prime ore del mattino, si è concesso qualche attimo di relax. Avvicinandosi a un fiore, ha scorto che dentro uno dei grossi petali c’era dell’acqua. In un batter d’occhio si è immerso. Il birdwatcher, che lo osservava già da qualche minuto, non si è lasciato sfuggire l’attimo e ha immortalato il momento di naturale benessere.

Ha poi condiviso lo scatto, insieme ad altri, sul suo profilo Instagram:

In India le giornate autunnali sono calde e umide ma le notti sono piacevoli. Al mattino, le gocce di rugiada si trovano sul bordo dell’erba, sui petali dei fiori e talvolta l’acqua viene immagazzinata nei petali dei fiori. Una femmina di Nettarina dorsogiallo (Aethopyga siparaja) si rinfresca con l’acqua che è conservata nel petalo di un fiore ornamentale di banana come se la natura creasse una vasca da bagno floreale per lei

racconta Rahul. Ecco altre immagini che ritraggono l’uccellino e il suo petalo:

Fonte di riferimento: Instagram/Rahul Singh Clicks

