Turista stringe i testicoli di una tigre allo zoo per farsi un selfie

Immagini che si commentano da sole: una turista in visita al Tiger Kingdom Zoo a Chiang Mai in Thailandia, ha scattato una foto mentre stringeva in mano i testicoli di una tigre.

Non solo costrette alla cattività, sedate e drogate per essere mansuete con i visitatori, ma addirittura anche umiliate. Un triste destino quello delle tigri di questo zoo thailandese, conosciuto proprio per il trattamento che riserva ai grandi felini.

Private del proprio habitat e snaturate, le tigri come dicevamo, vengono sedate per poter essere accarezzare come se fossero dei gatti. E così, una donna Waraschaya Akkarachaiyapas ha pensato bene di prendere tra le mani i testicoli del felino per scattarsi una foto. Un atto non solo pericoloso, ma anche offensivo, di cui pur riflettendoci a lungo, non si riesce a capirne il senso.

La donna era in visita allo zoo, quando dopo essersi fatta un book in compagnia del grande felino steso per terra, ha afferrato i genitali, per poi dopo la pubblicazione dello scatto, trovarsi comprensibilmente, ricoperta di insulti. E pensare che Akkarachaiyapas si è difesa dicendo di essere un’amante degli animali.

Dopo l’episodio, i custodi del Tiger Kingdom Zoo hanno assicurato che nessun visitatore potrà mai più toccare i genitali delle tigri. Magra consolazione visto che questi splendidi felini non solo rimarranno tutta la vita in cattività, ma continueranno ad essere sedati per le logiche del business.

Fonte: Pattaya News

