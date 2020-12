Riesci a trovare il gatto bianco nascosto nell’albero di Natale?

Sembrano due foto come tante quella scattate da Sarah Nelson-McGuinness di Liverpool al proprio albero di Natale, se non fosse per la presenza di un simpatico intruso. Non il gatto in primo piano, ma un piccolo micio bianco praticamente invisibile. Talmente simile agli addobbi dell’albero da confondersi tra di essi.

Lui si chiama Moon, ha soltanto 13 settimane e da quando in casa è spuntato l’albero, non fa che nascondersi tra i suoi rami. Quando Sarah se n’è accorta, ha deciso di immortalarlo e di postare le foto su facebook, chiedendo agli utenti se riuscivano a vederlo. Moltissime persone non ce l’hanno fatta. Voi lo vedete?

Spot the cat 🤣🤣🤣(Not the big brown one) Posted by Sarah Nelson-McGuinness on Saturday, December 12, 2020

Se non ce l’avete fatta, ecco di seguito la soluzione.

FONTE: Facebook

Ti potrebbe interessare anche: