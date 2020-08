Ci siamo! A Torvaianica stanno per schiudersi le uova di tartaruga Caretta caretta

Stanno per nascere le tartarughe Caretta caretta che erano state depositate nel mese di giugno a Torvaianica. I volontari di Sea Shepherd insieme a TartaLazio, come si legge sulla pagina facebook, stanno monitorando il nido da diversi giorni in attesa dei segnali della schiusa.

Il comune di Pomezia sta proteggendo le 90 uova da mesi ormai e ora che il grande momento si avvicina, invita tutti a vederlo dal vivo. Si dovranno rispettare però alcune regole e seguire un apposito percorso parallelo al nido, senza possibilità di sostare:

“Siamo lieti di condividere con tutti voi questo spettacolo meraviglioso ma vi chiediamo alcune attenzioni per evitare assembramenti: seguire un percorso obbligatorio parallelo al nido, senza possibilità di sostare; indossare la mascherina; mantenere la distanza di sicurezza. Grazie, vi aspettiamo al nido!”

Non solo, Sea Shepherd trasmetterà la schiusa, prevista per oggi, anche in diretta su youtube.

Tartamare di Grosseto, che seguirà il nido per evitare che venga danneggiato, ha spiegato che “la nidificazione della tartaruga nel Lazio è un segnale della risalita della specie lungo le coste settentrionali del Tirreno, quasi certamente dovuta al riscaldamento del mare”.

Ora non resta che attendere il tanto atteso evento!

