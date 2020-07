Toro adulto scappa dal camion che lo sta portando al macello, ma non c’è un lieto fine

In fuga verso la libertà. Un torno adulto è riuscito a scappare mentre stava per essere caricato su un camion, che l’avrebbe portato al macello. Succede nella zona della Piana del Molino di Gotra, nel territorio del comune di Albareto in Emilia Romagna. Ma non c’è un lieto fine.

Forse per un attimo aveva capito la fine che avrebbe fatto, così mentre stava per essere caricato su un camion con una speciale museruola, il toro è fuggito via, tra i prati. In pochi istanti si era disperso tra le campagne di Borgataro ed Albareto, per nulla intenzionato a risalire su quel camion che l’avrebbe portato verso la morte.

Ma purtroppo, la fuga è durata poco. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgotaro lo hanno inseguito con alcune pattuglie e lo hanno catturato dopo averlo sedato. L’animale è stato poi restituito al proprietario.

Per tre ore, come riporta Parma Today, la Piana del Molino di Gotra si è trasformata in una sorta di corrida. Il toro visibilmente nervoso e infuriato ha dato filo da torcere agli agenti, nascondendosi tra le balle di fieno, per nulla intimorito dalla presenza della task force. Alla fine, però come sempre, l’uomo ha avuto la meglio e la piccola fuga si è conclusa nel giro di poche ore, mentre il toro andrò incontro al suo triste destino.

Fonte: Parma Today/Gazzetta di Parma

