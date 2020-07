Tir si ribalta e 70mila pulcini destinati a un allevamento invadono l’autostrada A14

Un tir si ribalta sull’autostrada A14 liberando decine di migliaia di pulcini. E’ accaduto ieri poco dopo mezzogiorno lungo la corsia nord dell’A14, poco prima dell’area di servizio Bevano. Il mezzo è finito oltre la carreggiata ribaltandosi. Gli animali erano diretti verso un allevamento del padovano.

Hanno avuto qualche ora di libertà e per un bel po’ hanno preso possesso dell’autostrada, bloccando il traffico. A causa del forte urto, infatti, il portellone del cassone si è aperto e i pulcini sono usciti dal mezzo.

L’incidente avvenuto ieri ha coinvolto un autista di origine albanese, rimasto illeso ma l’uomo che era con lui, un cittadino romeno di 59 anni, è stato trasportato in elicottero al trauma center del Bufalini di Cesena. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato e la situazione si è sbloccata solo dopo le 16. Disagi per gli automobilisti, rimasti incolonnati per ore in attesa che l’autostrada venisse liberata dall’assembramento di pulcini, destinati a Padova.

I piccoli erano quasi tutti vivi ma la sorte che li attende non è di certo rosea. I piccoli sono stati portati provvisoriamente in un incubatoio di Forlì ma presto finiranno nell’ allevamento della provincia di Padova, verso cui erano diretti prima dell’incidente.

Qualche istante di libertà prima della nuova reclusione.

Fonti di riferimento: BolognaToday

