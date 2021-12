No, le tigri dello zoo di Londra non sono entrate nello spirito del Natale. Sono semplicemente prigioniere

Cosa c’è di più triste di vedere degli animali rinchiusi in uno zoo? Osservarli mentre si muovono all’interno del loro recinto, abbellito con decorazioni natalizie. A qualcuno potrà suonare strano, ma è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni allo ZSL Zoo di Londra, dove lo staff ha deciso fare entrare due tigri nel mood natalizio (per attirare anche un maggior numero di visitatori), decorando il loro recinto con bastoncini colorati e sacchi di Babbo Natale profumati con aromi come zenzero e cannella.

Proprio come i gatti domestici, sia Asim che Gaysha amano cercare e rotolarsi in profumi forti – ha commentato la guardiana delle tigri Kate Clark – quindi per Natale quest’anno abbiamo creato per loro una foresta di bastoncini di zucchero profumati con gigantesche canne di legno e “sacchi di Babbo Natale” di iuta riciclati, profumati con aromi naturali di stagione come zenzero, noce moscata e cannella.

Ma, a quanto pare, uno dei due esemplari non hanno gradito la novità (come dargli torto?!). Nel filmato, pubblicato sui canali social dello zoo, si vede Gaysha che strappa con gli artigli le decorazioni. E lo staff dello zoo ci scherza su, paragonandola al Grinch:

“Gaysha non ha impiegato molto tempo per raggiungere e abbattere tutto il nostro duro lavoro, lei è il Grinch di Natale di quest’anno, di sicuro! Fortunatamente Asim si è comunque divertito molto ad annusare ogni sacco di Babbo Natale, prima di strofinarsi con le sue spezie festive preferite”.

In poche parole la povera tigre viene addirittura colpevolizzata per non aver apprezzato il frutto del duro lavoro dello staff dello zoo. Ma davvero qualcuno pensa che quello possa essere considerato un regalo dalle tigri? Seppur colorato e abbellito, lo zoo resta una prigione. Altro che spirito natalizio! A noi assistere a queste scene provoca soltanto un’angoscia infinita…

Fonte: ZSL London Zoo

