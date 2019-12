La tigre che ha percorso 1300 km in 150 giorni nella ‘passeggiata’ più lunga di sempre

La tigre vaga da sei mesi tra foreste, fattorie e strade alla ricerca di un territorio in cui insediarsi e trovare cibo e una compagna

Si tratta di un esemplare maschio chiamato C1, nato due anni e mezzo fa nel santuario della fauna selvatica di Tipeshwar, nello stato di Maharashtra.

La tigre si è allontanata dal santuario lo scorso giugno e da allora vaga tra foreste, fattorie e autostrade alla ricerca di un luogo in cui insediarsi.

Gli esperti ritengono infatti che l’animale sia alla ricerca di un nuovo territorio in cui trovare prede e compagne, che scarseggiano a causa della distruzione del suo habitat naturale.

Negli ultimi anni, il numero di tigri fortunatamente è aumentato in India, ma la stessa cosa non si può dire dell’habitat che continua invece a ridursi, con conseguente diminuzione delle possibili prede. Per questo, le tigri sono costrette a esplorare nuovi territori.

Gli spostamenti dell’animale vengono monitorati grazie a un collare radio e mostrano un percorso tutt’altro che lineare: da quando ha lasciato il santuario, la tigre ha attraversato sette distretti nel Maharashtra e nel Telangana e fino ad ora dalle informazioni satellitari risulta aver visitato oltre 5.000 località.

Nonostante la tanta strada percorsa, la gente non si accorge nemmeno della presenza della tigre, poiché l’animale rimane nascosto nei boschi durante il giorno e viaggia durante le ore notturne, uccidendo maiali selvatici.

Fino a oggi, la tigre ha ferito accidentalmente solo una persona che ha incontrato l’animale mentre riposava nella boscaglia.

I funzionari della fauna selvatica ritengono comunque necessario catturare e trasferire la tigre nella foresta più vicina sia per evitare futuri incidenti sia perché il collare si sta scaricando e si potrebbero dunque perdere le sue tracce molto presto.

