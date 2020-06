Terribile! Questo riccio è stato preso a calci, usato come un pallone e ucciso da un gruppo di ragazzi

Una di quelle notizie che si fa fatica anche a raccontare. A Ciriè, in provincia di Torino, si è consumato un atto di violenza indicibile. Un riccio è stato preso a calci, utilizzato come un pallone da un gruppo di ragazzi, fino alla morte.

Il 30 maggio scorso un gruppo di adolescenti si è reso protagonista di questo orrore. L’episodio si è verificato a Ciriè ed è stato poi postato sui social, quasi fosse una cosa divertente da raccontare. La vicenda è accaduta in via Biaune, lungo la ferrovia Torino-Ceres, quando un ragazzo “palleggia” con il povero animale fino ad ucciderlo.

Ma ai giovani, usare il riccio come un pallone da calcio non è bastato. A rendere il gesto ancora più macabro è stato il fatto che, dopo averlo preso a calci fino a ucciderlo, essi hanno incastrato il corpo esanime del povero animale tra le traversine dei binari della ferrovia Ciriè Lanzo, affinché venisse schiacciato dal primo treno in arrivo.

Per piacere guardate questo video di ragazzi imbecilli che giocano con la vita degli animali a Cirie condividete che spero vengano presi dalla protezioni animali Pubblicato da Andrea Marietta su Sabato 30 maggio 2020

A trovare il povero animale è stata Laura Masutti, coordinatrice della Lida che ha sporto denuncia ai carabinieri.

OGGI 01//06/2020 HO SPORTO DENUNCIA PRESSO I CARABINIERI DI CIRIE……………….. Lida Cirie Valli di Lanzo… Pubblicato da Laura Masutti su Domenica 31 maggio 2020

I responsabili di questo terribile gesto sarebbero almeno due o tre minorenni che nel filmato si sentono ridere. La denuncia potrebbe costare loro una multa salatissima. Le forze dell’ordine sono a un passo dall’identificazione visto che parte del loro corpo è facilmente visibile dal video postato. La speranza è che gli autori di questo terribile gesto possano essere individuati e puniti severamente.

Fonti di riferimento: Laura Masutti/ Lida

