Le tartarughe Caretta caretta sono in pericolo: oltre 15 trovate morte sulle spiagge campane 

“Salviamo le tartarughe!”: l’appello disperato arriva dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella, una delle zone più ricche di bellezze naturali e biodiversità della nostra penisola. Questo tratto di costa è noto per la presenza di tartarughe marine Carretta carretta, che nidificano nella stagione estiva. Ma adesso queste preziose creature marine sono in pericolo.

Nel giro dell’ultimo mese sono stati circa 15 gli esemplari trovati morti sulle spiagge della Campania, in particolare nelle località a nord di Napoli, come segnalato dai volontari dell’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali). Ma le cifre dei decessi potrebbero essere addirittura maggiori. Una situazione drammatica che si sta verificando dopo il boom di nidi registrati la scorsa estate lungo i litorali della Campania, con 57 siti accertati e quasi 3mila tartarughine nate.

L’inverno è un periodo critico per questi animali – spiegano i gestori anno sapere dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella, da anni impegnata nel coordinamento regionale che tutela la specie Caretta caretta – La bassa temperatura del mare intorpidisce le tartarughe. Sono più fragili ed esposte ai pericoli, quali la pesca accidentale o l’impatto con imbarcazioni. Oltre al solito problema della plastica ingerita.

Per evitare che altre tartarughe possano andare incontro alla morte lo staff dell’area marina protetta ha lanciato un appello:

Chiediamo ai pescatori di non rigettarle subito in mare nel caso le rinvenissero nelle reti. Potrebbero morire per embolia o affogamento per via della permanenza prolungata nel sacco della rete. In questi casi, come molti pescatori del resto già fanno, vanno allertate le autorità, a cominciare dalla Capitaneria di Porto o dai centri di riferimento regionali. Lo stesso vale per qualche diportista o per chiunque dovesse avvistare una tartaruga in difficoltà.

Cosa fare se ci si imbatte in una tartaruga in difficoltà

Ma come agire se incontriamo una tartaruga in difficoltà? In caso di avvistamento di tartarughe marine in pericolo nell’area sud del Golfo di Napoli e nord del Golfo di Salerno bisogna contattare l’Amp Punta Campanella o il numero 3389911550. Nelle altre zone, invece, occorre allertare la Capitaneria di Porto o la Stazione Zoologica A.Dorhn.

