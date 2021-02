Migliaia di tartarughe marine “stordite dal freddo” salvate sulle coste del Texas

Lungo la costa del Texas, innumerevoli tartarughe marine sono rimaste stordite dal freddo, ma per fortuna non sono state dimenticate. Di fronte a questa potenziale tragedia, i volontari hanno perlustrato il litorale e stanno riempiendo i loro veicoli per portarle al sicuro.

L’ondata di gelo da record che negli ultimi giorni ha colpito il Texas ha colto alla sprovvista non solo gli abitanti del Paese, che devono fare i conti con continui blackout e incidenti, ma persino migliaia di tartarughe marine, non abituate a temperature così rigide. Così, tantissimi esemplari si sono riversati sulle spiagge texane di South Padre Island, dove fortunatamente sono state recuperate da diversi volontari. Gli animalisti ne hanno già prelevate ben 4.700 per portarle all’interno della struttura di un centro congressi.

Al momento si trovano all’interno di vasche riempite d’acqua in attesa di tornare nell’oceano, quando le acque saranno meno fredde.

Sea Turtle rescue underway at the South Padre Island Convention Center. #sopadre #seaturtle Posted by Ed Caum on Monday, February 15, 2021

“È un evento senza precedenti” racconta Wendy Knight, direttore esecutivo del centro di ricerca e conservazione Sea Turtle Inc, che ha guidato il team di volontari.

Il filmato girato da Ed Caum, direttore esecutivo del South Padre Island Convention and Visitors Bureau, mostra il pavimento del centro congressi ricoperto da una distesa di tartarughe marine di tutte le dimensioni:

Good Morning from South Padre Island Convention Centre where volunteers have rescued hundreds of sea turtles shocked by… Posted by Ed Caum on Tuesday, February 16, 2021

“Le abbiamo portate al centro congressi per ripristinare le temperature interne. Ne abbiamo recuperate tante, ora proveremo a salvarle” spiega Caum.

Infatti, a causa delle temperature troppo rigide le tartarughe vanno in ipotermia ed entrano in uno stato di stordimento, non riuscendo più a muoversi con facilità.

Il vortice polare da record in Texas

In questi giorni il Texas sta affrontando un’ondata di freddo senza precedenti. A causa del vortice polare formatosi al confine tra Canada e Stati Uniti, il termometro è sceso sotto i -18 gradi. Temperature così rigide non si registravano da una generazione, come sottolineato dal meteorologo Brandon Buckinham di AccuWeather.

Queste gelo da record ha causato diversi disagi in Texas, dove milioni di cittadini sono rimasti senza corrente, situazione che ha portato il Presidente Joe Biden ad approvare lo stato d’emergenza. E a causa delle strade ghiacciate, nel Paese si stanno verificando circa 100 incidenti automobilistici al giorno.

Insomma, le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e drammatiche.

