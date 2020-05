107 tartarughe marine protette nascoste in un furgone refrigerato: trafficante condannato a 13 anni di carcere

Nel suo furgone refrigerato aveva nascosto 107 tartarughe marine protette. Un trafficante cinese di fauna selvatica è stato condannato a 13 anni di carcere.

Una scena macabra quella apparsa agli occhi degli agenti di di Zhoushan, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale. In un bosco sul ciglio di una strada hanno trovato un grosso furgone sospetto. Dopo averlo aperto, hanno scoperto che il camion era pieno di tartarughe congelate. Così si sono messi alla ricerca del trafficante, di nome Shen Mou.

L’uomo, una volta rintracciato, è stato condannato a quasi 13 anni di prigione e dovrà pagare anche una multa di quasi 20mila euro. Anche i due complici, Jiang e Liu, che gli avevano venduto alcune delle tartarughe sono stati chiusi in carcere. Shen, Jiang e Liu sono sono stati condannati rispettivamente a 12 anni e 7 mesi, 5 anni e 8 mesi e 1 anno e 2 mesi per il crimine di trasporto illegale, acquisizione e vendita di animali selvatici preziosi e in via di estinzione.

Gli animali appartenevano a due specie protette e il loro valore si aggirava intorno ai 3,123 milioni di yuan, circa 400mila euro.

Si tratta del primo caso di contenzioso di pubblico interesse che coinvolge le tartarughe marine accettato dalla Corte marittima nazionale cinese. In realtà, la vicenda ha avuto luogo nel mese di ottobre 2018 ma è stata rivelata questa settimana da un tribunale locale dello Zhejiang.

Il caso, insieme ad altri 5, è stato portato alla luce dalle autorità provinciali in un post sui social media cinesi nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione dell’ambiente e sulla sicurezza della salute pubblica.

“Durante il processo di sei casi di contenzioso di interesse pubblico, la Corte popolare ha attivamente implementato il concetto di giustizia riparativa e ha condannato gli imputati a sostenere la perdita di risorse di animali selvatici o la compensazione per danni ecologici, ecc. E il denaro è stato utilizzato esclusivamente per il ripristino ecologico“.

La notizia arriva proprio quando la Cina ha disposto la riduzione del consumo e del commercio di animali selvatici nel paese durante la pandemia di coronavirus.

La Cambridge University Press nel 2017 ha pubblicato uno studio in cui mette a confronto il rapporto tra le leggi cinesi e i trattati internazionali. Quello cinese è uno dei più grandi mercati della fauna selvatica del mondo, dall’avorio ai gusci di tartaruga fino alle corna di rinoceronte.

L’attività illegale è in conflitto con le indicazioni della CITES. Per questo negli ultimi tempi, la Cina ha compiuto degli sforzi per adottare misure più rigorose e punire e prevenire il traffico illegale di animali selvatici. Questo ha dato vita alla legge sulla protezione degli animali selvatici, che include le tartarughe marine.

Fonti di riferimento: Cambridge, mp.weixin.qq, Hangzhou Daily

