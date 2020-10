La foto di una tartaruga marina “scontrosa” che fa il dito medio ha vinto il premio Comedy Wildlife Photography Awards

Nuotava beata al largo della costa di Lady Elliot Island nel Queensland, in Australia, quando il fotografo Mark Fitzpatrick l’ha incontrata. La tartaruga marina Terry si muoveva verso di lui e a giudicare dal gesto che ha fatto non ha gradito la sua presenza. Il dito medio alzato però ha permesso a Mark di conquistare il Comedy Wildlife Photography Awards 2020, uno dei più noti premi di fotografia al mondo.

Al momento giusto, ha scattato una foto del gesto della tartaruga che, chiaramente in maniera inconsapevole, ha tirato su il dito medio. Ad arricchire il quadretto è stata anche l’espressione corrucciata dell’animale.

Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi della giuria Comedy Wildlife Photography Awards 2020 che ha scelto questa come foto vincitrice tra le 7mila inviate e le 42 finaliste.

Gli organizzatori del concorso Tom Sullam, Paul Joynson-Hicks e Michelle Wood hanno detto che la foto di Fitzpatrick è stata “una delle preferite dai giudici”. Fitzpatrick ha vinto un safari a Masai Mara, in Kenya, una borsa fotografica Think Tank e una fotocamera Nikon.

“Quest’anno l’ambito titolo viaggia fino in Australia per il nostro primo vincitore agli antipodi della competizione” spiega il team che ha ideato il Comnedy Wildlife Photographer of the year 2020. “Questìimmagine sembrava colpire sia le note umoristiche che quelle serie. Ben 12 giudici l’hanno selezionata come vincitrice assoluta”.