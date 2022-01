Svolta storica in Spagna, gli animali riconosciuti come esseri senzienti (ma la corrida resta ancora legale)

Dopo anni di battaglie, il nuovo decreto sul benessere animale è realtà. La Spagna modifica le sue leggi sugli animali

Da ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, in Spagna vigono nuove leggi che considerano tutti gli animali esseri senzienti. Una grande vittoria che associazioni animaliste e cittadini aspettavano da tempo e che ha avuto una vita non facile sin dal 2017, anno in cui fu proposta la modifica.

Il decreto che apporta modifiche al Codice civile, alla Legge sui mutui e alla Procedura civile riconosce ufficialmente gli animali come esseri dotati di sensibilità, in grado di provare dolore e non più come oggetti.

Per cani e gatti di proprietà ci sono le maggiori novità: il governo spagnolo li considera ora quasi al pari dei figli, protetti giuridicamente dalla nuova legge e tutelati in caso di divorzio dei coniugi-padroni. Questi animali di compagnia possono essere anche eredi nel testamento, secondo le volontà del proprietario.

La riforma è un primissimo passo avanti per un paese che mantiene la sanguinaria tradizione della Corrida e che abbatte legalmente nei rifugi cani e gatti che non trovano adozione. Le proteste non sono certo mancate, ma gli animalisti ed i veterinari sperano che tramite questo primo disegno di legge si possano presto proibire questi barbarici atti.

Fonte: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

