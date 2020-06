Sorpresa in un supermercato: da una confezione di uova… esce un pulcino!

La proprietaria di un supermercato in Thailandia è rimasta senza parole quando, mentre sistemava delle confezioni di uova, si è vista spuntare fuori un pulcino!

Khun Pukpik è la proprietaria di un negozio di alimentari di Bangkok, in Thailandia, che ha ripreso in un video un fatto decisamente insolito. Mentre stava sistemando la merce nel suo negozio, ha iniziato a sentire dei rumori da una confezione di uova che si muoveva e improvvisamente, ecco comparire un piccolo becco. Nel negozio è nato un pulcino!

La donna ha aiutato il pulcino a rompere del tutto l’uovo per poter uscire e poi l’ha subito messo in una scatola al sicuro e ha deciso di tenerlo commentando:

“Sono rimasta un po ‘sorpresa quando ho visto il pulcino muoversi nella confezione. Siamo tutti d’accordo e lo terremo come un animale domestico. È stato molto fortunato, avrebbe potuto essere mangiato come Balut”.

Il Balut è un piatto popolare nel sud-est asiatico, costituito da un uovo bollito, di solito di anatra, fecondato e con un embrione quasi sviluppato all’interno. Sono venduti principalmente da venditori ambulanti nel sud-est asiatico, in particolare Thailandia, Filippine, Cambogia e Vietnam. Davvero fortunato questo pulcino dunque!

Il video dell’insolita nascita è stato condiviso su YouTube ed è diventato subito virale.

Questo tipo di evento non è comune in quanto la maggior parte delle uova che vendono supermercati e alimentari provengono da allevamenti intensivi dove non vengono fecondate dai galli. Ma, nel caso delle uova di galline ruspanti, anche se molto raramente, la nascita di un “pulcino” può capitare in quanto sono meno controllate e può succedere che un gallo riesca a fecondare le uova.

Anche se avviene questo, però, è poi difficile che effettivamente si assista ad una nascita in quanto le uova vengono refrigerate e finiscono appunto al supermercato.

Ma questo pulcino ha sfidato ogni statistica ed è venuto al mondo.

Fonti di riferimento: La Nacion / New York Post / Youtube

