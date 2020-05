Sub multato per aver liberato il cucciolo di una balena impigliato nelle reti

Il cucciolo di balena si dimenava per liberarsi da una rete, così un sub australiano che ha assistito a quella che poteva trasformarsi in una tragedia, non c’ha pensato due volte e lo ha liberato. Però il gesto gli è costato una multa molto salata: secondo la legge non doveva prendere iniziative.

Il cucciolo era intrappolato al largo della Gold Coast, i soccorsi erano già stati allertati, ma il sub che si fa chiamare Django, non volendo rivelare la sua vera identità, vedendo che nessuno interveniva aspettando appunto il via ufficiale, ha preso la sua barca ed è arrivato fino a quella maledetta rete.

Piano piano con un coltellino l’ha tagliata permettendo così all’animale di fuggire via libero e di evitare una tragedia. Dimenandosi il piccolo si sarebbe potuto ferire a morte, oltre che rimanendo per troppo tempo impigliato avrebbe potuto perdere l’orientamento e rimanere lontano dalla madre.

Gold Coast diver behind incredible whale rescue Aussie hero Django explains what was going through his head during this incredible Gold Coast whale rescue.Here's the full story: https://7news.link/2yjB3uz#7NEWS Pubblicato da 7NEWS Australia su Mercoledì 20 maggio 2020

“Quando ho visto la balena in sofferenza, mi è salita l’adrenalina, dovevo fare qualcosa. Fondamentalmente ho liberato le sue pinne”, ha detto l’uomo alla ABC.

Ma questa mossa gli è costata veramente cara perché nel Queensland è prevista una multa massima fino a 27 mila dollari per chiunque intervenga di sua iniziativa nell’ambiente marino. Secondo la legge, il sub doveva aspettare che il cucciolo venisse liberato dagli organi preposti. Ma in un mondo in cui, siamo abituati a vedere, gente che toglie dall’acqua piccoli delfini e perfino cuccioli di squalo, per avere qualche like sui social e attimi di gloria, Django resta un eroe.

Il suo tempestivo intervento ha di fatto salvato repentinamente la vita a quel cucciolo.

Man rescues whale trapped in shark net A Gold Coast man who freed a whale from shark nets earlier today could be fined for his trouble.He said he couldn't wait for authorities to arrive, and acted on impulse – untangling the baby humpback from the netting 🐋📹: Envoy Cull | More: https://ab.co/2z0Cajq Pubblicato da ABC Gold Coast su Lunedì 18 maggio 2020

BREAKING: A man in a tinny has cut a whale free from shark nets in waters off the Gold Coast. https://t.co/xn56a9OE1X @Bianca_Stone #7NEWS pic.twitter.com/lj9RVbi5E3 — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) May 18, 2020

Per questo, è nata una pagina per raccogliere fondi per pagare la multa al sub e la somma è già stata raccolta: le donazioni sono chiuse e il denaro extra sarà destinato a chi si occupa della salvaguardia dell’ambiente marino e dei suoi abitanti.

Fonti: BBC/ABC News/ Go Found me/7 News

Leggi anche: