Impiegato dell’acquario colpisce e strizza la testa di un beluga per mostrare ai bambini quanto è morbido

Un impiegato dell’acquario di Shenzhen, a sud della Cina, è stato ripreso mentre si diverte a schiacciare la testa di un beluga, per mostrare ai bambini quanto è morbido.

Il povero animale vive rinchiuso in una vasca, costretto a sopportare un’esistenza in cattività, continuamente disturbato dai visitatori. Come se ciò non bastasse, l’impiegato che dovrebbe prendersi cura di lui lo maltratta per far sorridere i bambini.

Nel video, l’uomo ride mentre preme ripetutamente la testa del beluga, un animale che lui stesso ha definito buono e intelligente.

“Si chiama Dabai, vive in un acquario, ha tre anni e ci sto tutti i giorni, il nostro rapporto è molto buono.

È molto buono la maggior parte del tempo, ma a volte è molto cattivo e mi spruzza acqua. Il suo QI può raggiungere il 20% di quello di un essere umano, è molto intelligente.

In questo video gli tocco la testa ed è morbidissima. Poi ride in modo super carino. Ci parlo ogni giorno e usa movimenti per rispondermi”, è il commento al video.

Le immagini non sono per nulla divertenti e il gesto è assolutamente diseducativo per i bambini presenti, che dovrebbero imparare fin da piccoli a rispettare la natura e gli animali anziché trattare esseri senzienti come fossero giocattoli.

