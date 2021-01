Strage di centinaia animali nell’Oasi del Busatello, uccisi da mais avvelenato

Nutrie, cicogne, anatre, uccelli, lepri, aironi e gallinelle d’acqua. Sono centinaia i corpi di animali morti ritrovati nell’Oasi di Busatello, a confine tra la provincia di Mantova e Verona. Una vera strage di massa causata dai quintali di mais avvelenato sparsi su tre ettari di terreno.

A spargelo, secondo l’Enpa, sarebbe stato un agricoltore. Sul posto le Forze dell’ordine stanno cercando di bonificare e mettere in sicurezza il terreno e avrebbero già individuato il responsabile.

“Si tratta – afferma Romano Giovannoni, coordinatore regionale Enpa del Veneto – di un atto criminale premeditato, l’uomo a quanto pare voleva colpire le nutrie per non farle avvicinare ai suoi terreni. Un comportamento di una gravità inaudita che ha come risultato una spirale di morte di centinaia di animali e che probabilmente non si fermerà a quelli ritrovati senza vita oggi”.