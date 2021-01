Cosa ha ucciso davvero gli storni morti in massa a Roma a Capodanno

La strage di storni a Roma è stata davvero causata dai botti di Capodanno. Nonostante le numerose raccomandazioni e nonostante l’ordinanza comunale emanata per vietarli, i cittadini non hanno rinunciato a festeggiare l’inizio del nuovo anno senza fuochi, petardi, razzi e altri giochi pirotecnici.

Il risultato si è mostrato davanti agli occhi di tutti, con centinaia si uccelli morti e feriti, riversati sull’asfalto lungo tutta l’area attorno alla stazione Termini di Roma.

Le immagini della terribile strage sono diventate immediatamente virali e, sebbene le cause della morte fossero intuibili fin da subito, molti hanno pensato si trattase di una fake news e che dietro il massacro degli storni ci fosse altro.

A rispondere ai tanti dubbi ci ha pensato Lipu, nota associazione impegnata da anni nella difesa degli uccelli e della biodiversità:

Ma se i botti ci sono sempre stati, perché negli anni passati non abbiamo assistito a simili stragi?

“Gli storni negli ultimi anni hanno diminuito la loro presenza in centro a Roma, forse anche come conseguenza degli interventi di dissuasione operati ormai da quasi venti anni. Negli ultimi due anni, al 31 dicembre, non c’era nessun dormitorio presente o comunque non così numeroso. Quest’anno invece gli storni sono tornati al centro di Roma e non essendo stato fatto nessun intervento di dissuasione sono rimasti sul posto fino ad oggi in grandissimi numeri. E’ per questo motivo che è successo quest’anno. Episodi simili si sono registrati comunque anche negli anni passati soprattutto tra il 2003 e il 2010 quando la presenza di questi animali a Roma era davvero importante.”, la risposta di Lipu.