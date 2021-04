[VIDEO] Adorabili stormi di anatre attraversano una strada perfettamente coordinate

Centinaia di anatre sono state riprese mentre attraversavano diligentemente la strada in perfetta fila indiana! Lo strano episodio è accaduto nella provincia di Hung Yen, in Vietnam.

Un passante in moto ha atteso che lo stormo di uccelli si spostasse da una parte all’altra, incrociando una strada che divide i campi coltivati.

Questa specie è stata più volte utilizzata nei terreni agricoli, specialmente nelle risaie, per eliminare i parassiti senza intossicare l’ambiente con i pesticidi. Per questo motivo non è sorprendente (almeno per chi vive in questi luoghi) vedere un gruppo così folto di pennuti scorrazzare liberamente.

Ciò che sorprende è la loro coordinazione nonché l’attenzione anche ai veicoli che passano!

