StopCasteller: nelle città spuntano i manifesti per chiedere la liberazione degli orsi imprigionati in Trentino

Diversi manifesti e cartelli a sostegno degli orsi trentini sono apparsi durante la notte a Milano, Trento, Torino, Venezia, Verona, Padova, Treviso, Vicenza e Vercelli.

Durante la notte, diversi adesivi, manifesti e cartelli chiedendo la liberazione di M49-Papillon, M57 e DJ3, figlia dell’orsa Daniza, sono comparsi in molte città italiane. I tre orsi sono attualmente detenuti nel Centro Vivaistico al “Casteller”, di proprietà della Provincia autonoma e gestito dalla Protezione Civile. (LEGGI anche: “Sto con Papillon e tutti dovrebbero indignarsi per quanto accaduto”: il ministro Costa ordina sopralluogo nella prigione-recinto)

La questione degli orsi è tornata alla ribalta nazionale dopo le due fughe dal Casteller di M49, ribattezzato Papillon, e dopo la pubblicazione del rapporto del CITES – il servizio dell’Arma dei Carabinieri che si occupa delle specie protette – in cui si evidenzia come le condizioni degli orsi nel Casteller siano inadeguate a garantire il benessere degli animali a causa degli spazi angusti e dell’uso massiccio di psicofarmaci.

Già lo scorso 18 ottobre 2020, un corteo di 500 attiviste e attivisti da tutta Italia a sostegno della campagna #StopCasteller, aveva già manifestato chiedendo la fine della persecuzione degli orsi trentini, la chiusura di Casteller o il ritorno alla sua funzione originaria: un vivaio a tutela del patrimonio boschivo.

“La mobilitazione crescerà ancora per far capire che non siamo disposti a restare a guardare gli orsi morire lentamente dentro un recinto. Sulle condizioni agghiaccianti in cui si trovano questi animali sono stati redatti verbali a cui non è seguita alcuna azione a loro tutela”, hanno dichiarato gli attivisti.