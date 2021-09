Vittoria! Anche KFC, Pizza Hut e Taco Bell non utilizzeranno più uova di galline allevate in gabbia

YUM! Brands, la società che possiede noti marchi di ristorazione tra cui Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut e Taco Bell, non utilizzerà più uova che provengono da allevamenti di galline in gabbia.

Entro il 2026, nella maggior parte delle sedi di KFC, Pizza Hut, Taco Bell e altri fast food e ristoranti di proprietà della YUM! Brands, ed entro il 2030 in maniera definitiva per tutti i punti vendita, non saranno più utilizzate uova di galline tenute in gabbia.

Ad annunciare con entusiasmo la novità è stata l’organizzazione internazionale Animal Equality che si è battuta per mesi, insieme a molte altre associazioni che fanno parte della coalizione internazionale Open Wing Alliance, per arrivare a questo risultato che fa ben sperare per le tante galline chiuse negli allevamenti intensivi in piccolissime gabbie.

Come ricorda infatti Animali Equality, YUM! Brands è un:

un vero e proprio gigante del settore alimentare e l’impatto derivante dall’impegno assunto dall’azienda sarà su MILIONI di animali.

Come ha spiegato la direttrice di Animali Equality Italia:

questa policy coinvolge alcune delle catene di fast food più importanti al mondo ed è evidente che la transizione a un mondo senza gabbie sta diventando il futuro del settore agroalimentare.

Una buona notizia, dunque, anche se ovviamente c’è ancora tanto da fare per promuovere il benessere animale.

Fonte: Animal Equality

