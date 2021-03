Mai più vivisezione sui primati a Verona: l’Università libera i macachi dei suoi laboratori

Un’ottima notizia sul fronte dei diritti e del benessere animale arriva da Verona dove il Comune e l’Università hanno detto basta alla sperimentazione sui macachi, firmando un accordo che di fatto rende liberi i primati che altrimenti sarebbero stati utilizzati per la vivisezione.

Finalmente i macachi, almeno quelli di Verona, non saranno più sottoposti alle barbare pratiche della sperimentazione e non soffriranno più, sono finalmente liberi! Ad annunciare il tanto atteso accordo, siglato dal Comune di Verona e dall’Università di Verona, è la LAV.

Cosa prevede? La chiusura della linea di ricerca sui primati non umani che si trovano presso l’Università veneta e la dismissione dell’intera colonia di animali.

Finalmente questi macachi avranno la libertà che meritano, non saranno più coinvolti in alcuna sperimentazione e saranno accolti in un rifugio per trascorrere gli ultimi anni della loro vita in piena serenità.

A Modena e Padova, quindi, si aggiunge ora anche Verona che è la terza università italiana che nel giro di pochi anni ha deciso di liberare i macachi, donandogli la libertà e rinunciando ad un tipo di sperimentazione piena di crudeltà e sofferenza per questi animali.

Nel dicembre 2019 altri 9 macachi erano stati liberati invece dall’Istituto Superiore di Sanità dopo ben 11 anni di esperimenti per testare la risposta immunologica agli attacchi di agenti infettivi.

Proprio come gli altri primati già liberati, anche i macachi di Verona saranno ospitati presso il Centro di Recupero per animali selvatici di esotici di Semproniano, in Toscana, dove potranno finalmente vivere e giocare in libertà.

“La scelta dell’Università di Verona è un esempio per tutta Italia di un futuro basato su una scienza giusta e all’avanguardia, per i malati e per gli animali. Una speranza per tutti i macachi ancora purtroppo nei laboratori, per i quali continuiamo a combattere!” scrive LAV. Un altro importante passo avanti che non ci deve però far dimenticare che c’è ancora da lottare per liberare tutti gli altri macachi ancora rinchiusi in Italia e all’estero, sottoposti a sperimentazioni e vivisezione.

