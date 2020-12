L’Italia dice stop al commercio e all’importazione di animali selvatici ed esotici

La Commissione politiche europee della Camera ha approvato il Disegno di Legge di delegazione europea relativo alle malatt ie animali trasmissibili e ha fatto salvo anche un articolo voluto dal Senato che intende impedire il commercio e l’importazione di animali selvatici ed esotici.

L’esperienza del coronavirus e del modo in cui si è trasmesso, a partire dai mercati umidi di Wuhan in Cina, ha di nuovo sottolineato la necessità di combattere lo sfruttamento animale, che non è solo contrario a qualsiasi etica, ma si configura anche come qualcosa di estremamente pericoloso per la salute umana.

Proprio nell’ambito della prevenzione di possibili salti di specie, ovvero di virus che dagli animali passano all’uomo, il 21 aprile prossimo entrerà in vigore il Regolamento europeo 2016/429 relativo:

“alle malatt ie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”

Tra i paesi chiamati a rendere efficace la norma comunitaria, e che nei prossimi mesi si dovranno adeguare emanando un Decreto Legislativo, vi è anche l’Italia. L’obiettivo è appunto quello di evitare di ricadere negli stessi errori che hanno portato alla diffusione di diverse malattie tra cui l’ormai tristemente nota Covid 19.

“Siamo ad un passo da un cambiamento epocale” esulta la LAV che ha fatto sapere che:

“La Camera, confermando un articolo voluto dal Senato, ha accolto le nostre proposte e ha deciso di recepire con questa importante aggiunta, il Regolamento Ue in vigore dal prossimo aprile per ridurre al massimo il rischio di nuovi focolai dovuti al contatto con animali esotici e selvatici”.

Da tempo la LAV si è fatta portavoce di un manifesto che ha un messaggio forte e chiaro per il post-Covid: “Non torniamo come prima”. Insomma, impariamo anche da quest’ultima esperienza per evitare future pandemie.