Migliaia di stelle marine trovate ammassate su questa spiaggia del Galles

Un ammasso di stelle. E non stiamo parlando del cielo. Nei giorni scorsi sono state avvistate migliaia di stelle marine su una celebre spiaggia del Galles. Ma non è una cattiva notizia.

Inizialmente si pensava a uno spiaggiamento, a una moria di massa ma per fortuna le stelle marine erano vive e vegete. A trovarle per caso sulla spiaggia di Gower è stato Richard Harrison, il 7 giugno durante una passeggiata.

Ma si è trovato davanti una distesa di stelle a perdita d’occhio. Erano così tante che all’uomo risultava difficile anche camminare. Tali creature sono state avvistate in più pozze rocciose lungo la baia di Oxwich.

“C’è stata un’alta marea primaverile e ora ci è stato permesso di percorrere qualche chilometro. Abbiamo raggiunto le piscine di roccia grazie alla bassa marea, dove sono presenti più piscine, nella speranza di catturare alcuni gamberi. Tuttavia, siamo rimasti sconcertati dal numero di stelle marine che ricoprivano le pozze e che rendevano abbastanza difficile persino camminare sul terreno” ha raccontato a WalesOnline. “Suppongo sia la stagione riproduttiva per loro.”

Si pensa che circa 1.500 specie di stelle marine si trovino sul fondo del mare in tutti gli oceani del mondo. Inoltre, il Wildlife Trust of South and West Wales ha spiegato che non è raro che le stelle marine si distendando sulle spiagge dopo i temporali.

Secondo la responsabile Laura Evans, le stelle marine potrebbero essere finite sulle rocce per cibarsi di cozze e poi si siano ritrovate bloccate lì, senza riuscire a tornare indietro. Gli animali comunque erano vivi e non sembravano in difficoltà

E’ inoltre probabile che si stessero riproducendo. Secondo Evans, può accadere che dopo i grandi temporali invernali seguiti dall’alta marea primaverile, le stelle marine si spostino in massa per riprodursi, e lo fanno anche molto velocemente. Da qui il gran numero di animali presenti a Gower.

Un evento davvero spettacolare che ha suscitato molta curiosità tra gli abitanti del posto.

Fonti di riferimento: Walesonline

