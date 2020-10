Rarissimo squalo “albino”, completamente bianco, trovato al largo della Gran Bretagna

E’ il primo squalo “bianco” del mondo avvistato al largo delle coste britanniche. Bianco di fatto, più che di nome. Si tratta infatti di un esemplare di colore bianco, fotografato la scorsa settimana vicino all’isola di Wight.

Un uomo di 50 anni, Jason Gillespie, stava praticando pesca d’altura con alcuni amici martedì 29 settembre, quando si è ritrovato davanti uno squalo dal corpo candido, lungo circa un metro. E’ rimasto letteralmente a bocca aperta. L’insolita colorazione dello squalo è probabilmente il risultato di leucismo, una particolarità genetica dovuta ad un gene che conferisce un colore bianco alla pelliccia o al piumaggio di animali che normalmente hanno un manto di colore diverso. E’ diverso dall’albinismo visto che gli occhi mantengono la pigmentazione normale. In realtà, gli scienziati che hanno avuto modo di esaminare le immagini non sono sicuri che sia leucismo o albinismo.

In ogni caso, queste condizioni sono considerate “molto rara” negli squali adulti poiché rendono i giovani altamente visibili ai potenziali predatori. Gli esperti dell’Istituto di scienze marine dell’Università di Portsmouth hanno confermato a The News che è probabile che si tratti di uno squalo albino. La dott.ssa Sarah Marley, docente senior di biologia marina, ha detto:

“Sembra certamente uno squalo albino Tope. Il corpo bianco puro e le estremità sfumate di rosa suggeriscono albinismo, che è l’assenza di qualsiasi pigmentazione o colorazione. Il rosa è il risultato della vista dei vasi sanguigni sotto la pelle.”

L’uomo purtroppo non ha resistito alla tentazione di tirare in barca il rarissimo squalo per scattare alcune foto. Poi per fortuna lo ha rimesso in acqua e liberato:

“L’abbiamo rilasciato il più velocemente possibile, è rimasto sulla barca solo per meno di un minuto. L’ho visto al largo dell’isola di Wight: quali sono le possibilità? Non ne ho idea … è uno su un milione. Di certo non ne ho mai visto uno, è su Facebook da martedì e nessun altro si è fatto avanti e ha detto di averne fotografato uno di queste dimensioni” ha raccontato Gillespie.

Questo squalo si nutre di una varietà di specie di pesci, crostacei o cefalopodi e può percorrere enormi distanze. Si tratta di una specie protetta che vive nel Regno Unito, ma che spesso si spinge fino alle Isole Canarie.

Un motivo in più per non toccarlo al solo scopo di scattare una foto…

