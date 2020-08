Il 67% degli squali ha microplastiche nello stomaco, è la colpa è nostra

Ci sono trilioni di microplastiche nell’oceano e il 67% degli squali ha frammenti nello stomaco. Un nuovo studio pubblicato da Scientific Reports ha esaminato l’ingestione in quattro specie di squali demersali, che vivono nell’Oceano Atlantico settentrionale. E i risultati sono veramente allarmanti.

Mari sempre più soffocati dalla plastica e a pagarne le conseguenze è soprattutto la fauna marina. Un team di sei ricercatori, dell’Università di Exeter e dell’Università di Leeds, ha esaminato lo stomaco e il tratto digerente di 46 squali e ha scoperto che il 67% conteneva microplastiche. Sono state trovate un totale di 379 particelle di plastica o fibre più piccole di 5 millimetri.

Molte delle fibre di plastica erano cellulosa sintetica, il materiale che si trova negli indumenti in poliestere e nei prodotti per l’igiene come le maschere per il viso.

“Penso che questo sia un motivo di preoccupazione”, ha detto a Mongabay Kristian Parton, autore principale dello studio e ricercatore presso il Center for Ecology and Conservation dell’Università di Exeter. “Sebbene molte delle particelle ingerite da questi squali verranno espulse alla fine, rimangono potenzialmente all’interno del corpo abbastanza a lungo da consentire agli inquinanti inorganici e alle sostanze chimiche di entrare nei corpi di questi squali”.

Secondo il ricercatore, i risultati sono allarmanti per gli squali che vivono al largo della costa di Penzance in Cornovaglia, sulla punta sud-occidentale della Gran Bretagna.

“In realtà non mi aspettavo di trovare tutte queste microplastiche, non pensavo ci fosse questo inquinamento”, ha continuato. Dello stesso pensiero anche la coautrice dello studio Tamara Galloway.”Il nostro studio evidenzia quanto sia importante pensare, prima di buttare via le cose”.

Gli squali demersali possono essere trovati a profondità da 5 a 900 metri. Le quattro specie di squali demersali prese in considerazione sono Scyliorhinus canicula, Mustelus asterias, Squalus acanthias e Scyliorhinus stellaris.

“Sembra che ci siano due percorsi che permettono a queste particelle di finire nel corpo degli squali: il cibo, ovvero i crostacei oppure l’ingestione diretta”, ha continuato Parton.

Alcuni squali avevano solo poche particelle di plastica, ma altri a dozzine. Più grande è lo squalo, più plastica era contenuta. Il maggior numero di microplastiche è stato trovato in un singolo squalo, che aveva 154 fibre di polipropilene all’interno dello stomaco e dell’intestino.

“È forse probabile che questo singolo squalo abbia ingoiato un pezzo grande di rete da pesca e questa si sia rotta durante i processi digestivi”. Al momento, si sa che le microplastiche influenzano negativamente il comportamento alimentare, lo sviluppo, la riproduzione e la durata della vita di zooplancton e crostacei, poco su ciò che comportano sui squali.

“Se possiamo dimostrare che queste fibre contengono inquinanti inorganici ad esse attaccati, allora ciò potrebbe avere conseguenze reali per queste specie di squali a livello cellulare, influenzando vari sistemi interni”, ha detto Parton.

Questo nuovo studio dimostra ancora una volta, quanto possa essere pervasivo e distruttivo l’inquinamento da plastica nell’ambiente marino.

“La nostra dipendenza dalla plastica combinata con la mancanza di meccanismi per proteggere i nostri oceani sta soffocando la vita marina”, ha spiegato Will McCallum di Greenpeace UK. “Gli squali siedono in cima alla catena alimentare marina e svolgono un ruolo vitale negli ecosistemi oceanici. Tuttavia, sono completamente esposti agli agenti inquinanti e ad altre attività a impatto umano. Dobbiamo smettere di produrre così tanta plastica. L’oceano non è la nostra discarica, la vita marina merita di meglio della plastica”.

Fonte: Nature/Mongabay

