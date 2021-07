Sorpresa (e paura) su una spiaggia irlandese! Due enormi squali elefante avvistati a pochi metri dalla riva

Momenti di paura su una spiaggia di Keem Bay, sulla costa nord-ovest dell’Irlanda, dove nei giorni scorsi due enormi squali si sono avvicinati a riva tra i bagnanti che nuotavano. La scena, affascinante e al contempo spaventosa, ha suscitato grande curiosità tra gli adulti e i bambini che non avevano mai visto degli squali così da vicino e li hanno immortalati per poi pubblicare i video e le foto sui social.

“È stato fantastico!” scrive come commento su TikTok una donna di nome Sandra che ha condiviso il video in cui si vedono i due squali a pochi metri dal bagnasciuga.

Per fortuna, però, le persone si sono accorte si trattava di due esemplari di squalo elefante che, nonostante le loro notevoli dimensioni e le enormi pinne, non rappresentano un pericolo per l’uomo e non sono aggressivi.

Lo squalo elefante, il cui nome scientifico è Cetorhinus maximus, è infatti il secondo pesce più grande vivente al mondo (dopo lo squalo balena) e può superare anche i 10 metri di lunghezza e 10 tonnellate di peso. Questa specie, che si nutre di plancton, si aggira al largo delle coste irlandesi, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. E vive anche nel Mar Mediterraneo. Purtroppo, però, in Irlanda, come in altri Paesi, non sono abbastanza tutelati e recentemente i socialdemocratici irlandesi hanno presentato un disegno di legge per emendare il Wildlife Act per vietare di disturbare, molestare o ferire questa straordinaria specie.

Fonte: TikTok/Irish Times

