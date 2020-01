Vittoria! Il Consiglio di Stato ferma la sperimentazione sui macachi dell’Università di Torino

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR del Lazio e ha finalmente fermato la sperimentazione sui macachi.

I sei macachi, oggetto di un progetto di ricerca dell’Università di Torino in collaborazione con l’università di Parma, avrebbero dovuto subire a breve un intervento chirurgico per l’asportazione di parti della corteccia cerebrale e sarebbero diventati clinicamente ciechi.

Gli animali erano stati infatti inseriti nel “Lightup – Turning the cortically blind brain to see”, un progetto di studio sui deficit della visione.

La LAV , Lega antivivisezione, ha portato avanti una battaglia durata oltre sei mesi per ostacolare i terribili esperimenti sui macachi, anche attraverso una raccolta firme e facendo ricorso al TAR.

Lo scorso novembre, però, il Tar aveva respinto la richiesta della LAV e, pertanto, la sperimentazione è proseguita. Almeno fino a oggi, quando il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tribunale, fermando finalmente gli esperimenti.

La decisione è stata presa poiché la Direzione Generale del Ministero della Salute non ha fornito sufficienti prove sull’impossibilità di trovare alternative a test tanto invasivi sugli animali.

Secondo i giudici, infatti, chi effettua sperimentazione sugli animali può farlo solo se non esistono soluzioni diverse.

La Corte ha dunque dato ragione a LAV e ha sospeso i terribili test sui sei macachi.

Ora l’associazione chiede al Ministro della salute, Roberto sSperanza, di revocare l’autorizzazione all’esperimento dell’Università di Torino e di portare in salvo i macachi, catturati in natura e trasportati dalla Cina con l’obiettivo di sottoporli a inutili test.

“Condividiamo questo risultato fondamentale con le migliaia di persone che hanno già firmato la petizione LAV #civediamoliberi e pacificamente manifestato con noi in questi mesi a Torino, Parma e Roma: questa vittoria legale, in una battaglia così lunga, è particolarmente importante per fermare subito il progetto di ricerca, prima che inizino le procedure purtroppo più invasive per gli animali”, ha dichiarato Gianluca Felicetti presidente LAV.