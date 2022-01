Sorpresa in Kenya! Nati due elefantini gemelli per la prima volta dopo oltre un decennio

È grande festa nella Riserva naturale di Samburu, nel nord del Kenya. Qui qualche giorno fa sono nati due elefantini africani… gemelli! Se per gli umani non è poi così sorprendente, nel caso di questi animali accade una volta ogni 100 nascite. A partorire i due cuccioli, un maschio e una femmina, l’elefantessa Bora di 16 anni, che ha già avuto un altro figlio nel 2017.

I piccoli sembrano godere di ottima salute, ma i volontari della Ong Save the Elephants, che da 28 anni si prendono cura dei pachidermi della riserva, continuerà a monitorare gli elefanti anche nelle prossime settimane.

I gemelli si incontrano raramente nelle popolazioni di elefanti e costituiscono solo l’1% delle nascite. – spiega Iain Douglas-Hamilton, fondatore di Save the Elephants – Molto spesso le madri non hanno abbastanza latte per sostenere due cuccioli. In effetti, la nascita di due gemelli è stata registrata solo una volta prima di adesso, a Samburu nel 2006. Purtroppo entrambi i piccoli sono morti poco dopo la nascita nella Riserva Nazionale di Shaba. I prossimi giorni saranno decisivi per i nuovi gemelli, ma incrociamo tutti le dita per la loro sopravvivenza.

Gli elefanti africani hanno il periodo di gestazione più lungo tra tutti i mammiferi. Dura ben 22 mesi e le elefantesse partoriscono con una cadenza di circa 4 anni. Save the Elephants, ONG impegnata nella protezione di questi animali sull’orlo dell’estinzione, continuerà a monitorare la salute dei gemelli nei prossimi giorni. Purtroppo in Kenya e in altri Paesi dell’Africa questi giganteschi animali sono in pericolo non solo a causa della frammentazione dell’habitat, ma anche per la presenza di bracconieri che li uccidono per rivenderne le zanne d’avorio.

Fortunatamente, però, i dati degli ultimi anni sono confortanti, almeno per il Kenya: qui il numero di elefanti è raddoppiato, passando da 16 mila esemplari del 1989 a 34 mila nel 2018.

Auguriamo una lunga vita ai due piccoletti appena nati!

