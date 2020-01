I soldati australiani impegnati negli incendi si prendono cura dei koala nel loro tempo libero

Hanno rischiato la vita per contenere i terribili incendi che si sono abbattuti sull’Australia e ora, questi coraggiosi soldati, nel poco tempo libero a disposizione, si prendono cura dei koala. Un modo, assai generoso, per recuperare le energie.

Per loro non è faticoso dedicarsi a questi deliziosi animali, come dimostrano le commoventi foto caricate sulla pagina facebook dell’esercito, che li vedono impegnati ad offrirgli del cibo e a coccolarli tra le braccia, prima di tornare sulle colline di Adelaide:

“#OurPeople della forza di supporto d’emergenza del 16° reggimento hanno utilizzato i loro periodi di riposo per dare una mano al parco naturale di Cleland, sostenendo i nostri amici pelosi durante l’ora di alimentazione e costruendo supporti per l’arrampicata all’interno del parco. Una grande spinta morale per il nostro team di lavoro nelle colline di Adelaide.”

Adorabili immagini che scaldano il cuore e che, al tempo stesso, evidenziano la gravità della crisi degli incendi boschivi, dove purtroppo moltissimi koala hanno perso la vita, a tal punto da rischiare l’estinzione. Tant’è che è stato annunciato un pacchetto di finanziamenti da 50 milioni di dollari per aiutare gli animali a riprendersi.

Ecco il video che racconta la generosità di questi soldati che, con i koala in braccio, appaiono davvero tenerissimi.

I soldati che curano i koala nel tempo libero Nel loro giorno libero trovano il tempo di andare a curare gli animali salvati dagli incendi <3 Pubblicato da GreenMe su Martedì 28 gennaio 2020

Photo Credit: Facebook