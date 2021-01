Senza turisti, mamma orsa andina e il suo cucciolo passeggiano per Machu Picchu

Approfittando della diminuzione dei turisti dovuta alla pandemia, gli orsi dagli occhiali fanno un giretto nella città antica degli Inca.

L’ennesimo esempio di come la natura si riappropri dei suoi spazi. Questa volta, grazie all’assenza di turisti, una mamma orsa dagli occhiali e il suo cucciolo sono usciti dalla folta foresta peruviana per fare una passeggiata nell’area dei terrazzamenti orientali del Santuario archeologico di Machu Picchu. Sono stati i lavoratori della Direzione Decentrata della Cultura di Cusco i privilegiati spettatori che hanno registrato il tenero momento condividendolo sui loro canali social.

Il video della mamma orsa, robusta e in buona salute, insieme al suo piccolo orso giocoso registrato la scorsa settimana, dimostra l’evidente recupero dell’equilibrio ecologico nell’antica città degli Inca. Per l’archeologo José Bastante, capo del Parco Archeologico di Machu Picchu, la diminuzione del traffico turistico avrebbe contribuito a che gli animali selvatici recuperassero il loro spazio, esplorando siti a cui prima non potevano accedere a causa della presenza di un gran numero di persone.

Así se ven los osos andinos, una madre y su cría paseando por los andenes orientales del parque arqueológico de Machu Picchu. El video evidencia el equilibrio ecológico de la ciudad Inca en la ceja de selva. 👉https://t.co/Yb2uaUoRBQ 📹Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco pic.twitter.com/DbVoJZ716z — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 14, 2021

Machu Picchu è l’habitat degli orsi dagli occhiali, conosciuti anche come orsi andini, una specie considerata vulnerabile, nonché l’unico tipo di orso esistente in Sudamerica. Non solo, l’antica città è l’ambiente naturale anche di una quantità impressionante di specie naturali di flora e fauna come il galletto della roccia andino e alcune specie di scimmie.

Anche gli orsi vanno a spasso, mostrandoci la magica vitalità con cui la natura si fa strada tra le sorprendenti rovine di Machu Picchu.

Fonte: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco